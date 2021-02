Arisa si sposa | ecco quando e con chi

Leggi su trendit

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La cantante italianasembra aver trovato il vero amore in questi ultimi mesi: il compagno si chiama Andrea Di Carlo, ed è un noto manager, che rappresenterebbe anche la cantante stessa. Come riportato da Santo Pirrotta durante la trasmissione Ogni Mattina, i due dovrebbero convolare a nozze il 2 Settembre 2021. Un anno davvero pieno per l’artista: attualmente ricopre infatti il ruolo di professoressa nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nei prossimi giorni invece salirà sul palco dell’Ariston per provare a vincere la manifestazione di Sanremo, e a Settembre, visto l’amore che sembra essersi ormai consolidato con Andrea Di Carlo, arriverà il matrimonio. L'articolo proviene da Trash Italiano.