Ambasciatore italiano e carabiniere uccisi in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 febbraio 2021 - L''Ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio , e un carabiniere sono morti dopo l'attacco a un convoglio Onu sul quale viaggiavano. L'imboscata è avvenuta questa mattina ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 febbraio 2021 - L''in, Luca Attanasio , e unsono morti dopo l'attacco a un convoglio Onu sul quale viaggiavano. L'imboscata è avvenuta questa mattina ...

repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - Agenzia_Ansa : FLASH Attacco in Congo, coinvolto l'ambasciatore italiano #ANSA - elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? L'attacco in #Congo in cui sono morti l'#ambasciatore italiano #LucaAttanasio ed un #carabiniere era un 'tentativo di #rapim… - cr_colombo : RT @Linkiesta: L'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio è stato ucciso in un agguato mentre viaggiava… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore italiano Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere Nell'attacco a Goma, in Congo, sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere che era nel convoglio con il diplomatico. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. L'ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una ...

L'ambasciatore italiano in Congo è stato ucciso in un attacco L'ambasciatore italiano in Congo è stato ucciso in un ...

Congo, morti in un attacco l'ambasciatore italiano Attanasio e un carabiniere della sua scorta la Repubblica Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio Lo riferisce una fonte diplomatica a Kinshasa confermando che l'attacco In cui ha perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio ha preso di mira un convoglio del Programma alimentare mondiale dell'Onu ...

Congo-Kinshasa: Salvini, pensiero a famiglie dei due italiani Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel suo intervento su La 7 Gold, al programma "Aria pulita", in merito all'attentato in Congo, dove hanno perso la vita l'ambasciatore d'Italia nella ...

Nell'attacco a Goma, in Congo, sono morti l'Luca Attanasio e un carabiniere che era nel convoglio con il diplomatico. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. L'ed il militare stavano viaggiando a bordo di una ...L'in Congo è stato ucciso in un ...Lo riferisce una fonte diplomatica a Kinshasa confermando che l'attacco In cui ha perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasio ha preso di mira un convoglio del Programma alimentare mondiale dell'Onu ...Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel suo intervento su La 7 Gold, al programma "Aria pulita", in merito all'attentato in Congo, dove hanno perso la vita l'ambasciatore d'Italia nella ...