Trombetti | il calcio vissuto in tv è bellissimo | con immagini chiare | trasmesse e ripetute

Su Repubblica Napoli, Guido Trombetti riabilita il calcio visto in tv piuttosto che allo stadio (a causa della pandemia). Chi l'ha detto che non può essere bellissimo? E' vero che, come dice Marino Niola, "il calcio senza pubblico è un videogame giocato per procura" e che "il tifo non si vive da soli", ma è altrettanto vero, scrive, che la solitudine del tifo può essere attenuata, almeno in parte, vedendo le partite insieme a degli amici o creando comunità sui social, come hanno fatto alcuni gruppi di tifosi. La pandemia, scrive, ci ha ha fatto sperimentare un nuovo tipo di rapporto con il calcio. Che ha anche i suoi lati positivi. "Il calcio vissuto "esclusivamente" attraverso la tv. Come negare che il calcio in tv è bellissimo?

