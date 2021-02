**Omicidio Verbano: a 41 anni ancora nessun colpevole, pm in attesa nuovi accertamenti** (2) (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) – A distanza di tanti anni è ormai improbabile che la verità possa arrivare da testimonianze dirette. Una speranza che si è allontanata ancora di più dopo l’uscita di scena di una donna, Maura Raffaella Gualco, accusata di avere negato agli inquirenti di aver avuto un colloquio telefonico con un conoscente di uno dei possibili autori dell’omicidio. La sua posizione era stata stralciata dall’inchiesta e la donna ha sempre negato il colloquio. Quando è stata mandata a processo con l’accusa di favoreggiamento, qualche settimana fa, era ormai già intervenuta la prescrizione. Il caso resta comunque aperto con l’inchiesta affidata al pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo. E sebbene non si sia mai arrivati ai responsabili del delitto, gli inquirenti non sembrano avere dubbi sul contesto in cui avvenne l’omicidio. In Procura si attende l’esito ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) – A distanza di tantiè ormai improbabile che la verità possa arrivare da testimonianze dirette. Una speranza che si è allontanatadi più dopo l’uscita di scena di una donna, Maura Raffaella Gualco, accusata di avere negato agli inquirenti di aver avuto un colloquio telefonico con un conoscente di uno dei possibili autori dell’omicidio. La sua posizione era stata stralciata dall’inchiesta e la donna ha sempre negato il colloquio. Quando è stata mandata a processo con l’accusa di favoreggiamento, qualche settimana fa, era ormai già intervenuta la prescrizione. Il caso resta comunque aperto con l’inchiesta affidata al pm Erminio Amelio, titolare del fascicolo. E sebbene non si sia mai arrivati ai responsabili del delitto, gli inquirenti non sembrano avere dubbi sul contesto in cui avvenne l’omicidio. In Procura si attende l’esito ...

