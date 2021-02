Lazio Sampdoria | difesa a tre non convince | il punto verso l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il tecnico dellaClaudio Ranieri ha operato un cambio all’intervallo passando dal 3-4-1-2 al consueto 4-4-2: bocciata laa tre? La formazione iniziale di Claudio Ranieri, sulla carta, sembrava ottima per affrontare la. Lasi è schierata a specchio, con laa tre, centrocampo folto e di esperienza, dove troneggiavano Albin Ekdal e Adrien Silva, attacco di lusso con Gaston Ramirez dietro a Fabio Quagliarella e Keita Balde. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il cambio inperò nonRanieri che, all’intervallo, decide di passare dal 3-4-1-2 al 4-4-2 con l’uscita di Maya Yoshida e l’accentramento di Alex Ferrari con Omar Colley, coppia inedita in questa stagione. Sull’esterno destro ...