In manette due marocchini: cinque furti, due rapine e uno stupro in una sola notte (Di domenica 21 febbraio 2021) Montecatini Terme, 21 feb – Una collezione da record di reati commessi nell’arco di una sola notte nella città di Montecatini ha portato nei giorni scorsi all’arresto di due cittadini marocchini residenti a Lucca. I fatti si riferiscono al 25 ottobre scorso. La lista dei reati dei quali sono accusati è lunga: tre furti all’interno di autovetture ed uno in abitazione, uno scippo, due rapine ed una violenza sessuale. La folle notte criminale dei due marocchini La folle nottata criminale dei due immigrati comincia alle ore 23 all’interno della Stazione Ferroviaria Centrale. I due strappano uno zaino ad un viaggiatore che sta scendendo dal treno. Poco dopo, verso le 23:30, rapinano un passante in via Bainsizza, aggredendolo per rubargli il portafoglio. Dopo la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 febbraio 2021) Montecatini Terme, 21 feb – Una collezione da record di reati commessi nell’arco di unanella città di Montecatini ha portato nei giorni scorsi all’arresto di due cittadiniresidenti a Lucca. I fatti si riferiscono al 25 ottobre scorso. La lista dei reati dei quali sono accusati è lunga: treall’interno di autovetture ed uno in abitazione, uno scippo, dueed una violenza sessuale. La follecriminale dei dueLa folle nottata criminale dei due immigrati comincia alle ore 23 all’interno della Stazione Ferroviaria Centrale. I due strappano uno zaino ad un viaggiatore che sta scendendo dal treno. Poco dopo, verso le 23:30, rapinano un passante in via Bainsizza, aggredendolo per rubargli il portafoglio. Dopo la ...

