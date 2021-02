Gasperini espulso in Atalanta - Napoli: le parole dette all'arbitro (Di domenica 21 febbraio 2021) Cartellino rosso per Giampiero Gasperini . L'allenatore nerazzurro è stato espulso al 25' del primo tempo della partita tra Atalanta e Napoli . Il tecnico bergamasco, approfittando del gioco fermo, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 febbraio 2021) Cartellino rosso per Giampiero. L'allenatore nerazzurro è statoal 25' del primo tempo della partita tra. Il tecnico bergamasco, approfittando del gioco fermo, ha ...

ZZiliani : #AtalantaNapoli 0-0 a fine primo tempo con #Gasperini espulso. Se cacciano anche #Gattuso, per il #Napoli potrebbe mettersi bene. - FBiasin : #Gasperini espulso. Strano, non è da lui. #AtalantaNapoli - prestia_fabio : RT @ZZiliani: #AtalantaNapoli 0-0 a fine primo tempo con #Gasperini espulso. Se cacciano anche #Gattuso, per il #Napoli potrebbe mettersi b… - _i_n_d_i_o_ : RT @ZZiliani: Per la cronaca. #Gasperini è stato espulso da #DiBello per proteste eccessive ma il rigore di #MarioRui su #Pessina c’era ed… - luigi_lb7 : RT @ZZiliani: #AtalantaNapoli 0-0 a fine primo tempo con #Gasperini espulso. Se cacciano anche #Gattuso, per il #Napoli potrebbe mettersi b… -