Erika e Omar, oggi vent'anni dal delitto di Novi Ligure (Di domenica 21 febbraio 2021) Erika e Omar, il 21 febbraio 2001 uccisero la mamma e il fratellino di lei: la cronaca lo ricorda come il delitto di Novi Ligure Erika De Nardo (Screen YouTube)Esattamente vent'anni fa, il 21 febbraio 2001, Novi Ligure, in provincia di Alessandria, divenne in poche ore nota a tutta Italia per quel delitto atroce. Due fidanzatini minorenni, Erika de Nardo e Mauro Favaro, sedici anni lei e diciassette lui, uccisero Susy e Gianluca, madre e fratello minore di lei. Il piccolo aveva solo 12 anni, la donna 43. Furono gli stessi assassini ad avvertire le forze dell'ordine. Provarono a inventarsi una storia dicendo che i responsabili furono degli albanesi che si erano introdotti in casa per un ...

