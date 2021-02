Benevento-Roma 0-0 | occasione sprecata per i giallorossi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 febbraio 2021)0-0. La domenica della Serie A si chiude con un pareggio al Vigorito tra. Un punto prezioso in ottica salvezza per i campani che in 10 dal 57? per l’espulsione di Glik riescono a difendersi bene. Fonseca, senza Cristante, Smalling e Ibanez, schiera in difesa Fazio, Mancini e Spinazzola. In attacco spazio a Mayoral dal primo minuto, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan, mentre Dzeko ed El Shaarawy sono in panchina pronti a subentrare. A centrocampo agiscono Villar e Veretout. Inzaghi opta per il duo Caprari-Ionita a supporto di Lapadula, mentre in difesa recupera Barba. Cos’è successo nel primo tempo? Lacerca subito di attaccare, ma la difesa delè molto attenta e costringe laad andare per vie esterne. Al ...