Baccini attacca ancora Maria Teresa Ruta | “Mi aspettavo un messaggio di scuse da parte sua”

Francesco Baccini avrebbe gradito le scuse di Maria Teresa Ruta dopo il loro faccia a faccia al Grande Fratello Vip. Questo è ciò che ha raccontato il cantautore intervistato da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio durante Non succederà più. Baccini arrabbiato con Maria Teresa Ruta: "Mi aspettavo un messaggio di scuse" Cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

