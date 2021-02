' Una vacca | una scrofa' | il prof Giovanni Gozzini nella bufera per gli insulti a Giorgia Meloni

(Di domenica 21 febbraio 2021) 'Una? Una? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare il livello di ignoranza e presunzione'. Sono le parole shock usate daessore ordinario dell'Università ...

scrofa? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare il livello di ignoranza e presunzione'. Sono le parole shock usate da Giovanni Gozzini , professore ordinario dell'Università di ...Prima gli insulti, poi le scuse. "'' e 'scrofa': siamo increduli che nel 2021 ci si possa esprimere ancora così pubblicamente . ... Così innota il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, in ..."Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare il livello di ignoranza e presunzione". Sono le parole shock usate da Giovanni Gozzini, professore ordinario dell'Università di ...Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia è stata pesantemente insultata dal Professor Giovanni Gozzini dell'Università di Siena. A denunciare il misfatto è ...