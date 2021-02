“Tutta l’Italia in arancione scuro” Covid | come sarà il nuovo lockdown | chiusure e divieti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) La chiamano zona: tradotto unsoft per qualche settimana allo scopo di fermare l’avanzata delle varianti del Coronavirus. Si tratta della proposta più importante che stanno valutando il governo di Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza per prendere una decisione entro il 25 febbraio.potrebbe essere colorata dicosìha anticipato il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini: “Io credo che sarebbe il caso, nelle prossime ore, di trovarci tra governo e regioni, per capire se non valga la pena una restrizione per qualche settimana omogenea cercando anche di andare a rivedere le regole perché per esempio quello dei bar e ristoranti è il settore più penalizzato di ...