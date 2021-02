Smog: aumento polveri sottili, Comune Milano riattiva area C da mercoledì 24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Dopo le comuni analisi e considerazioni effettuate con la Prefettura, il Comune di Milano ha deciso di riattivare area C da mercoledì 24 febbraio, con una rimodulazione degli orari a partire dalle ore 10 e fino alle ore 19.30, "per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9, ad oggi quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione". Lo rende noto Palazzo Marino. Il costante aumento del traffico veicolare registrato nelle ultime settimane, +19% di ingressi di auto in città rispetto al periodo pre Covid, ha determinato un innalzamento delle polveri sottili e per questo "si ritiene necessario adottare provvedimenti di contenimento della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021), 20 feb. (Adnkronos) - Dopo le comuni analisi e considerazioni effettuate con la Prefettura, ildiha deciso direC da24 febbraio, con una rimodulazione degli orari a partire dalle ore 10 e fino alle ore 19.30, "per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9, ad oggi quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione". Lo rende noto Palazzo Marino. Il costantedel traffico veicolare registrato nelle ultime settimane, +19% di ingressi di auto in città rispetto al periodo pre Covid, ha determinato un innalzamento dellee per questo "si ritiene necessario adottare provvedimenti di contenimento della ...

