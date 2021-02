Sia: una petizione per eliminare Music dai Golden Globe (Di sabato 20 febbraio 2021) Sia ha affrontato la controversia che circonda il suo debutto alla regia, “Music”, dopo che il film ha ottenuto due nomination ai Golden Globes martedì mattina, quindi ha prontamente cancellato il suo account Twitter. (L’account Instagram di Sia, che vanta oltre 6 milioni di follower, rimane attivo). Quale promessa ha fatto Sia? In una serie di tweet martedì sera, la cantante ha scritto di aver “ascoltato” le critiche che circondano il ritratto del film di una persona non verbale con autismo da parte di un attore neurotipico, Maddie Ziegler. Di conseguenza, il cantante ha annunciato che un avvertimento apparirà all’inizio del film, in particolare sulle scene che raffigurano la moderazione fisica. La promessa “Prometto, ho ascoltato. Il film Music, andando avanti, avrà questo avvertimento in testa al film”, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Sia ha affrontato la controversia che circonda il suo debutto alla regia, “”, dopo che il film ha ottenuto due nomination ais martedì mattina, quindi ha prontamente cancellato il suo account Twitter. (L’account Instagram di Sia, che vanta oltre 6 milioni di follower, rimane attivo). Quale promessa ha fatto Sia? In una serie di tweet martedì sera, la cantante ha scritto di aver “ascoltato” le critiche che circondano il ritratto del film di una persona non verbale con autismo da parte di un attore neurotipico, Maddie Ziegler. Di conseguenza, il cantante ha annunciato che un avvertimento apparirà all’inizio del film, in particolare sulle scene che raffigurano la moderazione fisica. La promessa “Prometto, ho ascoltato. Il film, andando avanti, avrà questo avvertimento in testa al film”, ...

