Pagliuca su Vidal: “Quello della Juventus era fantastico ma non è più quel tipo di giocatore” (Di sabato 20 febbraio 2021) Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, ai microfoni di TNT Sports Chile ha parlato di Arturo Vidal e della sua difficile prima stagione in nerazzurro: “Alla Juventus era un giocatore fantastico. Al Bayern Monaco ha fatto benissimo, al Barcellona è andato bene poi è arrivato all’Inter che non è più quello della Juventus”. Foto: Twitter Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Gianluca, ex portiere dell’Inter, ai microfoni di TNT Sports Chile ha parlato di Arturosua difficile prima stagione in nerazzurro: “Allaera un. Al Bayern Monaco ha fatto benissimo, al Barcellona è andato bene poi è arrivato all’Inter che non è più”. Foto: Twitter Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FcInterNewsit : Pagliuca: 'Messi all'Inter? Io lo prenderei. Ma non vorrei facesse come Sanchez e Vidal' - junews24com : Pagliuca lo ha ricordato: «Alla Juventus era un giocatore fantastico» - - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Pagliuca: 'Inter leggermente favorita per il derby: è da Scudetto. Sanchez e Vidal? Sono in fase calante' - https://t.c… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pagliuca: 'Inter favorita, ma deve stare attenta a Juve e Milan. Vidal non è più quello di Torino' - TUTTOJUVE_COM : Pagliuca: 'Inter favorita, ma deve stare attenta a Juve e Milan. Vidal non è più quello di Torino' -