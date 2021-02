Napoli, De Laurentiis ha le idee chiare su Gattuso: «Resta fino a quando…» (Di sabato 20 febbraio 2021) Napoli, Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare riguardo al destino di Gattuso sulla panchina partenopea. Ecco il piano secondo il Mattino Secondo quanto raccolto da il Mattino, Aurelio De Laurentiis avrebbe esposto la propria ide riguardo al destino della panchina del Napoli: «fino a quando il Napoli sarà in corsa per il quarto posto, Gattuso non rischia il posto». Questa la strada imboccata dal Patron dei partenopei che continua a dare fiducia al tecnico calabrese ancora in aperta corsa per la prossima qualificazione in Champions. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021), Aurelio Deha leriguardo al destino disulla panchina partenopea. Ecco il piano secondo il Mattino Secondo quanto raccolto da il Mattino, Aurelio Deavrebbe esposto la propria ide riguardo al destino della panchina del: «a quando ilsarà in corsa per il quarto posto,non rischia il posto». Questa la strada imboccata dal Patron dei partenopei che continua a dare fiducia al tecnico calabrese ancora in aperta corsa per la prossima qualificazione in Champions. Leggi su Calcionews24.com

