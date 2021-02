Muore uomo nel biellese dopo aver aggredito i carabinieri (Di sabato 20 febbraio 2021) Muore dopo aver aggredito i militari, a Quaregna, nel biellese. La vittima, un 50enne armato di coltello e probabilmente ubriaco, si era scagliato contro i carabinieri che erano arrivati sul posto dopo la segnalazione del 118. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Sembra che il 50enne sia stato colpito da un colpo di arma da fuoco a seguito di una colluttazione con un carabiniere, che è rimasto ferito. Sembra essere questa la ricostruzione dell’accaduto. Erano circa le 23,30, nei pressi di Quaregna Cerreto, nel biellese. Fin da subito le condizioni del 50enne sono apparse gravi, i medici ne hanno constatato la morte dopo diverse ore. Anche il militare dell’arma dei ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 febbraio 2021)i militari, a Quaregna, nel. La vittima, un 50enne armato di coltello e probabilmente ubriaco, si era scagliato contro iche erano arrivati sul postola segnalazione del 118. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Sembra che il 50enne sia stato colpito da un colpo di arma da fuoco a seguito di una colluttazione con un carabiniere, che è rimasto ferito. Sembra essere questa la ricostruzione dell’accaduto. Erano circa le 23,30, nei pressi di Quaregna Cerreto, nel. Fin da subito le condizioni del 50enne sono apparse gravi, i medici ne hanno constatato la mortediverse ore. Anche il militare dell’arma dei ...

Muore uomo nel biellese dopo aver aggredito i carabinieri Muore dopo aver aggredito i militari, a Quaregna, nel biellese. La vittima, un 50enne. indaga il nucleo investigativo di Biella.

