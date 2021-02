Medagliere Mondiali sci alpino 2021 | Austria in trionfo Italia quinta con un oro e un argento

(Di sabato 20 febbraio 2021) Idi scisi disputano a Cortina d’Ampezzo da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. Sono tredici i titoli iridati in palio, sei per genere più uno a squadre miste. Prima settimana con le discipline veloci, seconda con combinate, paralleli e discipline tecniche. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna.SCI# Paese O A B T 15 0 2 7 2 Svizzera 3 1 5 9 3 Francia 2 1 2 5 4 USA 1 1 2 4 51 1 0 2 6 Norvegia 1 0 0 1 7 Germania 0 3 1 4 8 Slovacchia 0 2 0 2 9 Svezia 0 1 0 1 9 Croazia 0 1 0 1 # Totale 12 10 11 33 Foto: LaPresse

... ma la concorrenza per gli azzurri è davvero spietata Cortina 2021,di sci alpino " L'Italia prova ad affidarsi ai signori del gigante , ma sarà dura modificare ildopo che le ...... 2021 VIDEO CADUTA PRINCIPE VON HOHENLOHE (TELECRONACA EUROSPORT)CORTINA 2021 1. Austria: 4 ori, 2 bronzo 2. Svizzera: 3 ori, 1 argento, 5 bronzi 3. Francia: 2 oro, 1 argento, 2 ...Bastava sciare così nella prima per ritrovarsi un pochino più in avanti, anche se lo sappiamo, a Mondiali contano solo le medaglie. In particolare Martina ha sciato in maniera più sciolta e precisa.Uno stupefatto De Aliprandini ha festeggiato il primo podio in carriera nel momento più importante, diventando il sesto italiano dopo Zeno Colò, Alberto Tomba, Piero Gros e appunto Moelgg a ...