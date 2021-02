Marotta: «Bellugi eroe di un calcio romantico che non c’è più. Giocheremo col lutto al braccio» (Di sabato 20 febbraio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricordato Mauro Bellugi con una dichiarazione alla versione online della Gazzetta dello Sport. «Era l’eroe di un calcio romantico che non c’è più. Giocheremo col lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima della gara. Gli avevamo dato l’incarico di osservatore, aveva un entusiasmo eccezionale e una grande voglia di essere protagonista». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha ricordato Maurocon una dichiarazione alla versione online della Gazzetta dello Sport. «Era l’di unche non c’è più.colale sarà osservato un minuto di silenzio prima della gara. Gli avevamo dato l’incarico di osservatore, aveva un entusiasmo eccezionale e una grande voglia di essere protagonista». L'articolo ilNapolista.

Gazzetta_it : #Marotta: “#Bellugi, interista vero e simbolo del calcio più bello. Giocheremo il derby per lui” #Inter - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Marotta: '#Bellugi interista vero ed eroe del calcio romantico. Giocheremo il #derby per lui - UbriacoACM : RT @marifcinter: Marotta: 'Ho avuto modo di sentire Bellugi la settimana scorsa. Mi aveva confessato la sua tristezza dietro quell'infinito… - TimothyLovejo11 : @Gazzetta_it Bellugi interista vero e Marotta!? - cmdotcom : #Marotta: '#Bellugi interista vero ed eroe del calcio romantico. Giocheremo il #derby per lui… -