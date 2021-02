Lucio Dalla si sta girando nella tomba | il patrimonio è distrutto | Ecco come

Leggi su kronic

(Di sabato 20 febbraio 2021)è stato uno dei cantautori italiani più importanti del nostro tempo, la sua eredità è stata oggetto di grande discussione(Gettyimages)Quando si parla di eredità lasciata da personaggi che hanno fatto la storia,cultura allo sport, spesso ci si imbatte in storie clamorose. Non solo quanto viene lasciato in termini di pensieri, immagini, lascito culturale o personale, ma parliamo ovviamente anche di questioni puramente economiche. Negli ultimi mesi, ad esempio, ha fatto molto rumore il caso di Diego Armando Maradona. Dopo la sua scomparsa lo scorso novembre, infatti, è esploso un vero e proprio caso, legato soprattutto ai beni lasciati dal campione argentino. Ancora oggi, a distanza di mesi, il caso è aperto, senza che sia stato effettivamente chiarito a ...