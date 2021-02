Lo sbarco sulla Luna: la storia viene riscritta con For All Mankind - (Di sabato 20 febbraio 2021) Carlo Lanna Dal 19 febbraio torna su Apple tv+ la serie che riscrive la storia dell'alLunaggio. Ecco perché For All Mankind racconta un futuro "ucronico" Nel corso del 2019 anche il colosso della Apple, in un’ottica di espansione, ha fondato una piattaforma streaming a pagamento come contenitore di film, serie tv e documentari originali. Apple Tv+, questo è il suo nome, sulla falsariga di Netflix e Amazon Prime Video nel novembre di due anni fa ha lanciato For All Mankind. La serie tv a sfondo storico, che miscela fatti realmente accaduti alla finzione narrativa, fin dalla sua prima apparizione ha convinto pubblico e critica, tanto è vero che i vertici hanno deciso di realizzare anche una seconda stagione. I nuovi episodi, uno a settimana, sono disponibili dal 19 febbraio solo per gli ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Carlo Lanna Dal 19 febbraio torna su Apple tv+ la serie che riscrive ladell'alggio. Ecco perché For Allracconta un futuro "ucronico" Nel corso del 2019 anche il colosso della Apple, in un’ottica di espansione, ha fondato una piattaforma streaming a pagamento come contenitore di film, serie tv e documentari originali. Apple Tv+, questo è il suo nome,falsariga di Netflix e Amazon Prime Video nel novembre di due anni fa ha lanciato For All. La serie tv a sfondo storico, che miscela fatti realmente accaduti alla finzione narrativa, fin dalla sua prima apparizione ha convinto pubblico e critica, tanto è vero che i vertici hanno deciso di realizzare anche una seconda stagione. I nuovi episodi, uno a settimana, sono disponibili dal 19 febbraio solo per gli ...

