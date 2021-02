Laura Torrisi è la fidanzata di Aiello? Dai social emerge un particolare

(Di sabato 20 febbraio 2021)ex partecipante del Grande Fratello prima e poi attrice di fiction di successo, sarebbe ladi? Il cantautore di Cosenza, romano d’adozione sarà tra gli ospiti di Verissimo oggi a partire dalle 16:00 su Canale 5 dove racconterà i momenti salienti della sua vita, con un grande spazio sulla carriera musicale esplosa negli ultimi anni.edamici o amanti? Sulla vita privata dell’artista che vedremo in gara al prossimo Festival Di Sanremo con il brano “Ora”, c’è molto riservo. “Sono impegnato…con la musica” era l’unica dichiarazione cheaveva rilasciato in un’intervista a Le Iene nel 2019. Ma suisono stati lanciati degli indizi che lasciano pensare…La ...

zazoomblog : Laura Torrisi finalmente lo ha fatto: E’ sempre dura ricominciare” - #Laura #Torrisi #finalmente #fatto: - t1zioincognito : @marcomaioli1 Laura torrisi, nel 2009, sul volo Catania-Firenze. Bona come il pane - xmarzysx : GF1= Pietro Taricone. GF3= Luca Argentero GF6 = Filippo Bisciglia e Laura Torrisi GF7= Alessandro Tersigni e Mel… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui, in particolare sulla sua storia d'amore con, in gara al Festival con la canzone Ora . Chi è Aiello Classe 1985, all'anagrafe il suo nome ...Nel privato ebbe una relazione con Samantha De Grenet , poi si fidanzò con, madre della figlia Martina ('10); i due si lasciarono nell'ottobre '14. Giuseppe Signori ( 1968 ), Italia, ...Aiello è uno dei cantanti più in voga degli ultimi tempi. Uno dei suoi singoli di maggior successo è stato Arsenico , uscito ...Laura Torrisi ed Aiello sono una coppia?Tra Il cantante oggi ospite a Verissimo e l'ex di Pieraccioni ci sarebbe un'amicizia particolare ...