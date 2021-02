Isola dei Famosi 2021: un concorrente lascia, un altro rifiuta, nuova data d'inizio (Di sabato 20 febbraio 2021) Le anticipazioni e news sull'Isola dei Famosi 2021 che sarà condotta da Ilary Blasi, continuano a susseguirsi. Una di queste, riguarda la nuova data d'inizio del reality, che pare sia stata spostata di un giorno, a venerdì 12 marzo. La decisione presa da Mediaset è dovuta alla messa in onda su Rai 1, prevista per giovedì 11 marzo, dell'ultima puntata della fiction seguitissima: Che Dio ci aiuti 6. Novità nel cast dei naufraghi Dopo la recente bocciatura di Amedeo Goria alla visita medica, un altro concorrente è stato bloccato dai medici e dovrà rinunciare all'Isola dei Famosi 2021, si tratta di Giovanni Ciacci. La definizione del cast che, come annunciato da Ilary Blasi sarà composta ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 20 febbraio 2021) Le anticipazioni e news sull'deiche sarà condotta da Ilary Blasi, continuano a susseguirsi. Una di queste, riguarda lad'del reality, che pare sia stata spostata di un giorno, a venerdì 12 marzo. La decisione presa da Mediaset è dovuta alla messa in onda su Rai 1, prevista per giovedì 11 marzo, dell'ultima puntata della fiction seguitissima: Che Dio ci aiuti 6. Novità nel cast dei naufraghi Dopo la recente bocciatura di Amedeo Goria alla visita medica, unè stato bloccato dai medici e dovrà rinunciare all'dei, si tratta di Giovanni Ciacci. La defne del cast che, come annunciato da Ilary Blasi sarà composta ...

