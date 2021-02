Ilva, Capone (Ugl): “Bene intervento Invitalia, acciaio strategico” (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Mentre il percorso della giustizia amministrativa si scontra con il “No” alla sospensiva opposto dal Consiglio di Stato al ricorso dell’azienda avverso la decisione del Tar di Lecce sullo spegnimento degli impianti, la delicata vicenda dell’ex Ilva prosegue sui tavoli del ministero dello Sviluppo economico. E’ qui che, ieri, i rappresentanti sindacali hanno incontrato il neo titolare del dicastero, Giancarlo Giorgetti. Presente alla riunione anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Ilva verso la (ri)nazionalizzazione La situazione rimane critica. Non solo per le questioni in via di dibattimento nelle aule dei tribunali, ma anche di quelle societarie. Dopo la cessione al gruppo franco indiano ArcelorMittal, infatti, il siderurgico tarantino è in via di ri-nazionalizzazione. Protagonista del rinnovato intervento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Mentre il percorso della giustizia amministrativa si scontra con il “No” alla sospensiva opposto dal Consiglio di Stato al ricorso dell’azienda avverso la decisione del Tar di Lecce sullo spegnimento degli impianti, la delicata vicenda dell’exprosegue sui tavoli del ministero dello Sviluppo economico. E’ qui che, ieri, i rappresentanti sindacali hanno incontrato il neo titolare del dicastero, Giancarlo Giorgetti. Presente alla riunione anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.verso la (ri)nazionalizzazione La situazione rimane critica. Non solo per le questioni in via di dibattimento nelle aule dei tribunali, ma anche di quelle societarie. Dopo la cessione al gruppo franco indiano ArcelorMittal, infatti, il siderurgico tarantino è in via di ri-nazionalizzazione. Protagonista del rinnovato...

