Genoa, Badelj: «Con i tifosi allo stadio mi sarebbe esploso il cuore»

Milan Badelj ha parlato ai microfoni di Sky port dopo il gol realizzato in Genoa-Verona. Le sue parole

EMOZIONE – «Se ci fossero stati i tifosi allo stadio mi sarebbe esploso il cuore. Abbiamo dato il massimo e dopo l'infortunio di Pellegrini abbiamo messo in campo il cuore di Genova. Sono troppo contento».

CARATTERE – «Abbiamo carattere e scendiamo in campo per far vedere che ci siamo alla grande. Quando o rotato non ho pensato a niente, se la palla fosse andata vicino al portiere non l'avrebbe presa comunque».

ASTORI – «Io lo sento ogni giorno, è impossibile che non mi venga in mente».

