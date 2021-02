Di Battista: “Non fondo partiti o guido correnti. Draghi? Dietro c’è Gianni Letta” (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Di Battista, come annunciato, è tornato a parlare. L’ha fatto oggi pomeriggio, sabato 20 febbraio 2021, con una diretta Instagram. “Non sono d’accordo con l’espulsione” di chi ha votato contro la fiducia al governo, ma “io non sto capitanando correnti o scissioni o fondando partiti – ha detto -. Mi sto dedicando da fuori a portare avanti determinate battaglie che erano del Movimento Cinque Stelle. Io non ho cambiato idea. Non sono io a non pensarla più come il M5s, ma è il M5s a non pensarla come me”. L’ex grillino ha poi aggiunto che “il governo” appena insediatosi a Palazzo Chigi ”è un’accozzaglia indecorosa e un assembramento parlamentare pericoloso. Non ho le prove, ma sono sicuro che Gianni Letta sia l’artefice dell’operazione Draghi. Renzi l’aveva organizzata con degli ... Leggi su tpi (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Di, come annunciato, è tornato a parlare. L’ha fatto oggi pomeriggio, sabato 20 febbraio 2021, con una diretta Instagram. “Non sono d’accordo con l’espulsione” di chi ha votato contro la fiducia al governo, ma “io non sto capitanandoo scissioni o fondando– ha detto -. Mi sto dedicando da fuori a portare avanti determinate battaglie che erano del Movimento Cinque Stelle. Io non ho cambiato idea. Non sono io a non pensarla più come il M5s, ma è il M5s a non pensarla come me”. L’ex grillino ha poi aggiunto che “il governo” appena insediatosi a Palazzo Chigi ”è un’accozzaglia indecorosa e un assembramento parlamentare pericoloso. Non ho le prove, ma sono sicuro chesia l’artefice dell’operazione. Renzi l’aveva organizzata con degli ...

