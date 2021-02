Barbara D’Urso ricorda Mauro Bellugi: “Nonostante quello che ti stava succedendo, qui cantavi” (Di sabato 20 febbraio 2021) È morto all’età di 71 anni Mauro Bellugi. L’ex stopper nato calcisticamente nell’Inter, aveva subito l’amputazione delle gambe a causa di complicazioni legate al covid-19. È morto all’ospedale Niguarda di Milano e Barbara D’Urso lo ha ricordato sui social, condividendo un pezzo di una puntata di “Live-Non è la D’Urso” quando Bellugi era stato ospite: “Metto questa foto perché qui sorridi, Nonostante tutto quello che ti stava succedendo sorridi e canti con me, come sempre, la canzone di Modugno… E quanto ridevi e quanto cantavi! Sei un esempio Mauro… Uomo, padre, marito ed amico meraviglioso… Per sempre”. Bellugi si era collegato con l’amica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) È morto all’età di 71 anni. L’ex stopper nato calcisticamente nell’Inter, aveva subito l’amputazione delle gambe a causa di complicazioni legate al covid-19. È morto all’ospedale Niguarda di Milano elo hato sui social, condividendo un pezzo di una puntata di “Live-Non è la” quandoera stato ospite: “Metto questa foto perché qui sorridi,tuttoche tisorridi e canti con me, come sempre, la canzone di Modugno… E quanto ridevi e quanto! Sei un esempio… Uomo, padre, marito ed amico meraviglioso… Per sempre”.si era collegato con l’amica ...

