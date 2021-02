12 cose che i ragazzi di oggi non hai mai visto e non conoscono (Di sabato 20 febbraio 2021) La nuova generazione vive in un’era dove la tecnologia ha raggiunto passi da gigante. Ogni giorno, nuovi marchingegni entrano a far parte della nostra quotidianità e sembra quasi impossibile averne fatto a meno finora. Tuttavia, nonostante siano passati solo pochi decenni, ci sono alcuni oggetti che rimangono nei cuori delle persone che sono nate durante il secolo scorso e che probabilmente i “Millennial”, non conosceranno mai. 1. Il telefono a ruota Per comporre un numero serviva almeno un intero minuto. Come dimenticare gli infiniti giri, quando si doveva inserire lo 0 o il 9. 2. Il videoregistratore Questo strumento ha accompagnato la vita di moltissime persone. Quando uscirono sul mercato nel 1977 avevano un prezzo davvero astronomico. Costavano infatti circa 1300 $, l’equivalente di 4600 $ di oggi. 3. I floppy disk Quelli che per noi nati nel vecchio secolo, ... Leggi su virali.video (Di sabato 20 febbraio 2021) La nuova generazione vive in un’era dove la tecnologia ha raggiunto passi da gigante. Ogni giorno, nuovi marchingegni entrano a far parte della nostra quotidianità e sembra quasi impossibile averne fatto a meno finora. Tuttavia, nonostante siano passati solo pochi decenni, ci sono alcuni oggetti che rimangono nei cuori delle persone che sono nate durante il secolo scorso e che probabilmente i “Millennial”, non conosceranno mai. 1. Il telefono a ruota Per comporre un numero serviva almeno un intero minuto. Come dimenticare gli infiniti giri, quando si doveva inserire lo 0 o il 9. 2. Il videoregistratore Questo strumento ha accompagnato la vita di moltissime persone. Quando uscirono sul mercato nel 1977 avevano un prezzo davvero astronomico. Costavano infatti circa 1300 $, l’equivalente di 4600 $ di. 3. I floppy disk Quelli che per noi nati nel vecchio secolo, ...

borghi_claudio : Sostituito il dirigente di regione Lombardia che, fra le altre cose, aveva recentemente proposto il patentino vacci… - emenietti : dopo un anno passato a scrivere quasi esclusivamente di coronavirus, poter raccontare un'impresa come quella di… - fattoquotidiano : Se le cose non vanno bene, fai saltare qualche testa. Una regola d’oro che in Lombardia conoscono bene [di Andrea S… - kookiesale : Io dopo aver visto i video e le cose che hanno scritto i bangtan per noi State tutt* bene? #LifeGoesOn - SailorGio : FARÒ DI TE LA MIA ESTENSIONE, FARÒ DI TE IL TEMPO DELLA RAGIONE, FARÒ DI PIÙ, FARÒ LE COSE CHE VUOI FARE ANCHE TU -