Willie Peyote | Chi è Guglielmo Bruno | Età | Rapper | Sanremo 2021 e Instagram

Willie Peyote, all'anagrafe Guglielmo Bruno ed è un Rapper e cantautore italiano di 35 anni nato a Torino. Dopo il crescente successo degli ultimi anni e il lancio definitivo con l'album Educazione Sabauda, partecipa Sanremo Giovani sezione Nuove Proposte a Sanremo 2021 con il brano Mai dire mai (La locura). Chi è Willie Peyote? Nome d'arte: Willie Peyote Nome: Guglielmo Bruno Età: 35 anni Data di nascita: 28 agosto 1985 Luogo di nascita: Torino Professione: Rapper e cantautore Altezza: 190 cm Peso: 82 kg (circa) Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale:

