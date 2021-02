WhatsApp va avanti con l’aggiornamento della privacy (Di venerdì 19 febbraio 2021) WhatsApp, il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook è stato sottoposto al controllo pubblico per non aver consentito agli utenti di rinunciare alle sue modifiche intrusive alle politiche sulla privacy. La società ha dichiarato che andrà avanti con il suo controverso aggiornamento della politica sulla privacy, ma consentirà agli utenti di leggerlo “al proprio ritmo” e mostrerà anche un banner che fornisce ulteriori informazioni. A gennaio, la piattaforma di messaggistica ha informato gli utenti che stava preparando una nuova politica sulla privacy, in base alla quale potrebbe condividere dati limitati degli utenti con Facebook e le società del suo gruppo. privacy di WhatsApp, che confusione: ecco cosa devi sapere WhatsApp ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 19 febbraio 2021), il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook è stato sottoposto al controllo pubblico per non aver consentito agli utenti di rinunciare alle sue modifiche intrusive alle politiche sulla. La società ha dichiarato che andràcon il suo controverso aggiornamentopolitica sulla, ma consentirà agli utenti di leggerlo “al proprio ritmo” e mostrerà anche un banner che fornisce ulteriori informazioni. A gennaio, la piattaforma di messaggistica ha informato gli utenti che stava preparando una nuova politica sulla, in base alla quale potrebbe condividere dati limitati degli utenti con Facebook e le società del suo gruppo.di, che confusione: ecco cosa devi sapere...

