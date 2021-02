Testo di Astronave degli Zero Assoluto, la fine di una relazione nel nuovo singolo scritto insieme a Gazzelle (Di venerdì 19 febbraio 2021) Astronave degli Zero Assoluto riprende il discorso di Cialde, sia in termini di riflessioni sull’amore che nel conTesto delle collaborazioni. Se nel singolo precedente Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi hanno scritto il Testo insieme a Colapesce, in questo nuovo singolo leggiamo la firma di Gazzelle. Il duo, infatti, sta intrattenendo reciprocità artistiche con il mondo del cantautorato indie. Il risultato oggi è Astronave, parole che tutti vorremmo sentire quando finisce una relazione per trovare quel conforto che vediamo sempre più lontano, alla stessa distanza della persona che esce dalla nostra vita ma non dal nostro cuore. Con ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)riprende il discorso di Cialde, sia in termini di riflessioni sull’amore che nel condelle collaborazioni. Se nelprecedente Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi hannoila Colapesce, in questoleggiamo la firma di. Il duo, infatti, sta intrattenendo reciprocità artistiche con il mondo del cantautorato indie. Il risultato oggi è, parole che tutti vorremmo sentire quando finisce unaper trovare quel conforto che vediamo sempre più lontano, alla stessa distanza della persona che esce dalla nostra vita ma non dal nostro cuore. Con ...

