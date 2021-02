Stuprano e uccidono ragazza nel parco, poi condividono il video in rete: accusati due adolescenti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna di 36 anni, Ee Lee, è stata violentata e uccisa da due adolescenti in un parco. I due aggressori, avrebbero filmato il tutto per poi condividerlo in rete con i propri coetanei. L’omicidio Il fatto è avvenuto nel settembre scorso in un parco di Milwaukee, nello Stato americano del Winsconsin. Secondo le ricostruzioni della polizia, la 36enne Ee Lee sarebbe stata avvicinata da due adolescenti, Kamare Lewis (17 anni) e Kevin Spencer (15 anni), mentre si trovava adagiata su una coperta. Questi, dopo i plurimi rifiuti della vittima di fronte alle richieste di denaro, l’avrebbero trascinata con la forza in una zona più appartata del parco per violentarla. I due, secondo alcune testimonianze riportate da Metro News, avrebbero colpito la vittima con ripetuti calci e pugni, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna di 36 anni, Ee Lee, è stata violentata e uccisa da duein un. I due aggressori, avrebbero filmato il tutto per poi condividerlo incon i propri coetanei. L’omicidio Il fatto è avvenuto nel settembre scorso in undi Milwaukee, nello Stato americano del Winsconsin. Secondo le ricostruzioni della polizia, la 36enne Ee Lee sarebbe stata avvicinata da due, Kamare Lewis (17 anni) e Kevin Spencer (15 anni), mentre si trovava adagiata su una coperta. Questi, dopo i plurimi rifiuti della vittima di fronte alle richieste di denaro, l’avrebbero trascinata con la forza in una zona più appartata delper violentarla. I due, secondo alcune testimonianze riportate da Metro News, avrebbero colpito la vittima con ripetuti calci e pugni, ...

