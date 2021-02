Queste video non mostra una protesta «anti lockdown» in Francia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 31 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una folla manifestare per strada. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il video su Facebook: «Manifestazione a Parigi (Francia) anti lockdown. Qui da noi nessun Tg ne parla, gli italiani non devono sapere…». Il riferimento è alle misure di limitazione e distanziamento stabilite dal governo francese per limitare la diffusione del nuovo coronavirus nel Paese. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una falsa notizia. Il video è stato girato il 30 gennaio 2021 a Parigi e mostra una manifestazione contro un progetto di legge – approvato in prima lettura alla Camera – sulla «sicurezza globale», come si può verificare ... Leggi su facta.news (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 31 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato uncheuna folla manifestare per strada. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato ilsu Facebook: «Manifestazione a Parigi (. Qui da noi nessun Tg ne parla, gli italiani non devono sapere…». Il riferimento è alle misure di limitazione e distanziamento stabilite dal governo francese per limitare la diffusione del nuovo coronavirus nel Paese. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una falsa notizia. Ilè stato girato il 30 gennaio 2021 a Parigi euna manifestazione contro un progetto di legge – approvato in prima lettura alla Camera – sulla «sicurezza globale», come si può verificare ...

