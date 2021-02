Opel, Fari adattivi Intellilux LED a portata del grande pubblico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se risulta oggi impensabile acquistare un’auto priva di sensori di prossimità, cruise control o addirittura sedili riscaldati, pochi in fase di scelta pensano all’illuminazione, un aspetto fondamentale dell’esperienza di guida, oltre che per la sicurezza, soprattutto nel periodo invernale quando il buio assorbe la maggior parte degli spostamenti della giornata. A questo ha pensato Opel portando i Fari Led Intellilux su buona parte dell’ampia gamma. adattivi e intelligenti, sono in grado di riconoscere le condizioni del traffico e della strada per garantire un’illuminazione sempre ottimale. Il guidatore non deve fare niente: i Fari si adattano automaticamente alla percorso e si muovono in maniera intelligente. Mantenere un’illuminazione sempre prestante e non abbagliare gli altri automobilisti non è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se risulta oggi impensabile acquistare un’auto priva di sensori di prossimità, cruise control o addirittura sedili riscaldati, pochi in fase di scelta pensano all’illuminazione, un aspetto fondamentale dell’esperienza di guida, oltre che per la sicurezza, soprattutto nel periodo invernale quando il buio assorbe la maggior parte degli spostamenti della giornata. A questo ha pensatoportando iLedsu buona parte dell’ampia gamma.e intelligenti, sono in grado di riconoscere le condizioni del traffico e della strada per garantire un’illuminazione sempre ottimale. Il guidatore non deve fare niente: isi adattano automaticamente alla percorso e si muovono in maniera intelligente. Mantenere un’illuminazione sempre prestante e non abbagliare gli altri automobilisti non è ...

