Oasi Torriana e Montebello | Piccinini e Taruffi | ' Si deve andare oltre il tema della caccia ai cinghiali'

M5SER : Oasi Torriana e Montebello, @SilviaPiccinini e Taruffi: “Confronto con la Regione deve andare oltre il tema della c… - deadellacaccia : RIMINI, OASI TORRIANA E MONTEBELLO: POLITICHE REGIONALI DI CONTROLLO FAUNISTICO -

Ultime Notizie dalla rete : Oasi Torriana

RiminiToday

'Sull'die Montebello il confronto tra il comitato di cittadini e la Regione non può interrompersi. È necessario che il dialogo vada avanti e che non si limiti soltanto al tema della caccia ai ..."Sull'die Montebello il confronto tra il comitato di cittadini e la Regione non può interrompersi . È necessario che il dialogo vada avanti e che non si limiti soltanto al tema della caccia ...I rappresentanti del comitato per l’oasi di Torriana e Montebello hanno incontrato in videoconferenza gli assessori regionali Mammi (Agricoltura, Caccia e Pesca) e Lori (Montagna e Programmazione Terr ...Comitato per l’Oasi di Torriana e Montebello: “Siamo increduli e amareggiati di fronte all’atteggiamento di totale chiusura dell’assessore Mammi” ...