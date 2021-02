NBA, All-Star Game: Team LeBron contro Team Durant, ecco i quintetti titolari (Di venerdì 19 febbraio 2021) La NBA ha annunciato i dieci titolari e i due capitani per il prossimo All-Star Game, che si terrà domenica 7 marzo ad Atlanta. I più votati dai fan in giro per il mondo sono stati LeBron James e Kevin Durant, che il prossimo 4 marzo selezioneranno le squadre tra gli altri 8 titolari scelti dalle votazioni e le riserve che verranno selezionate martedì dai 30 allenatori NBA. ecco i 10 titolari che comporranno i quintetti della partita delle stelle, che vedrà fronteggiarsi la Eastern Conference e la Western Conference. WESTERN CONFERENCE: Luka Doncic, Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard, Nikola Jokic. EASTERN CONFERENCE: Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) La NBA ha annunciato i diecie i due capitani per il prossimo All-, che si terrà domenica 7 marzo ad Atlanta. I più votati dai fan in giro per il mondo sono statiJames e Kevin, che il prossimo 4 marzo selezioneranno le squadre tra gli altri 8scelti dalle votazioni e le riserve che verranno selezionate martedì dai 30 allenatori NBA.i 10che comporranno idella partita delle stelle, che vedrà fronteggiarsi la Eastern Conference e la Western Conference. WESTERN CONFERENCE: Luka Doncic, Stephen Curry,James, Kawhi Leonard, Nikola Jokic. EASTERN CONFERENCE: Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin, Giannis Antetokounmpo, Joel ...

SkySportNBA : ?? MICHAEL JORDAN compie 58 anni. Auguri? ? ?? 6 Titoli NBA ?? 6 Volte MVP Finals ?? 5 volte MVP regular season ?? 14 vo… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba All Star Game ad Atlanta il 7 marzo. Dalle regole alla mini bolla, tutto quello che dovete sapere https://t… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba All Star Game ad Atlanta il 7 marzo. Dalle regole alla mini bolla, tutto quello che dovete sapere https://t… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAAllStar Team LeBron contro Team Durant, ecco i quintetti titolari per la partita che si terrà il 7 marzo ad Atlant… - sportface2016 : #NBAAllStar Team LeBron contro Team Durant, ecco i quintetti titolari per la partita che si terrà il 7 marzo ad A… -