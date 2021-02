M5S e senatori espulsi: cosa succederà ora? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Manlio Di Stefano, deputato M5s, commenta il voto di fiducia al governo Draghi. “Astenuti fuori dal Movimento? Parlerà il capo politico, abbiamo uno statuto che parla chiaro, le scelte dei nostri iscritti su Rousseau vanno rispettate, quindi anche l’astensione secondo me non è un voto in linea con quella scelta. Quando si fa parte di un gruppo si dovrebbe essere coesi nelle direzioni che si prendono, altrimenti non si parla più di un gruppo politico, ma di un gruppo di amici. Pluralismo vuol dire che ognuno può dire la propria opinione, poi però anche quando si fa una riunione condominiale la maggioranza determina l’andamento delle scelte“. Anche Andrea Orlando, il ministro del lavoro e vicesegretario del Pd, si dice preoccupato per le scissioni dentro al Movimento 5 Stelle. “Abbiamo scommesso sul rapporto con i 5 stelle e mi auguro che possa vivere anche in questa ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Manlio Di Stefano, deputato M5s, commenta il voto di fiducia al governo Draghi. “Astenuti fuori dal Movimento? Parlerà il capo politico, abbiamo uno statuto che parla chiaro, le scelte dei nostri iscritti su Rousseau vanno rispettate, quindi anche l’astensione secondo me non è un voto in linea con quella scelta. Quando si fa parte di un gruppo si dovrebbe essere coesi nelle direzioni che si prendono, altrimenti non si parla più di un gruppo politico, ma di un gruppo di amici. Pluralismo vuol dire che ognuno può dire la propria opinione, poi però anche quando si fa una riunione condominiale la magginza determina l’andamento delle scelte“. Anche Andrea Orlando, il ministro del lavoro e vicesegretario del Pd, si dice preoccupato per le scissioni dentro al Movimento 5 Stelle. “Abbiamo scommesso sul rapporto con i 5 stelle e mi auguro che possa vivere anche in questa ...

you_trend : Il #M5S ha eletto 111 senatori nel 2018 (+1 che si è aggiunta nel 2019, Emma Pavanelli). Di questi 112, ora ne ha 7… - VittorioSgarbi : Il M5S come il Partito comunista rumeno degli anni '60. E così Grillo, emulo di Ceau?escu, caccia via chi non si ad… - you_trend : I 15 senatori M5S che hanno votato in dissenso rispetto al proprio gruppo, votando contro la fiducia a #Draghi, son… - giobettarini : RT @sebmes: Fuori dal #M5S tutti abbiamo sempre detto e scritto che era un obbrobrio anticostituzionale, ma quei dieci senatori che hanno a… - Beppesardinia : RT @soniabetz1: Chiediamo al Reggente del M5S @vitocrimi e al Garante Beppe Grillo di non procedere all’espulsione dei 15 senatori che ha… -