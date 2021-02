Il Partito liberal democratico giapponese ha invitato più donne alle proprie riunioni (purché non parlino) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Partito liberal democratico (LDP) giapponese ha proposto di consentire a più donne di partecipare alle riunioni chiave del Partito, composto per la maggior parte da uomini anziani, a condizione che non parlino. La proposta arriva proprio alcuni giorni dopo le dimissioni di Yoshiko Mori (egli stesso membro del LDP e un tempo primo ministro), a capo del Comitato Olimpico giapponese incaricato dell’organizzazione dei Giochi di Tokyo 2020, a seguito delle sue affermazioni di stampo sessista. Japan government invites women to attend key meetings – as long as they do not speak https://t.co/kSXmzo4J0G — BBC News (World) (@BBCWorld) February 17, 2021 Il Partito, al potere per la maggior parte del tempo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il(LDP)ha proposto di consentire a piùdi parteciparechiave del, composto per la maggior parte da uomini anziani, a condizione che non. La proposta arriva proprio alcuni giorni dopo le dimissioni di Yoshiko Mori (egli stesso membro del LDP e un tempo primo ministro), a capo del Comitato Olimpicoincaricato dell’organizzazione dei Giochi di Tokyo 2020, a seguito delle sue affermazioni di stampo sessista. Japan government invites women to attend key meetings – as long as they do not speak https://t.co/kSXmzo4J0G — BBC News (World) (@BBCWorld) February 17, 2021 Il, al potere per la maggior parte del tempo ...

