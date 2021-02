Cessione Inter, l’annuncio di Zhang Jindong: indicazioni sul futuro del club nerazzurro (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Inter pensa al derby scudetto contro il Milan, la 23esima giornata del campionato di Serie A può risultare decisiva per la corsa al primo posto. Ma a tenere banco è anche il futuro del club nerazzurro, sono in corso trattative per la Cessione. La pandemia da Coronavirus ha accentuato i problemi di tutte le squadre, anche per il club nerazzurro la situazione non è sicuramente delle migliori. I risultati sul campo sono stati altalenanti, la squadra di Antonio Conte guida la classifica del campionato di Serie A, ma l’eliminazione in Champions League rischia di pesare tantissimo sul giudizio finale. Inter, l’annuncio di Zhang Foto di Matteo Bazzi / AnsaZhang Jindong, proprietario di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’pensa al derby scudetto contro il Milan, la 23esima giornata del campionato di Serie A può risultare decisiva per la corsa al primo posto. Ma a tenere banco è anche ildel, sono in corso trattative per la. La pandemia da Coronavirus ha accentuato i problemi di tutte le squadre, anche per illa situazione non è sicuramente delle migliori. I risultati sul campo sono stati altalenanti, la squadra di Antonio Conte guida la classifica del campionato di Serie A, ma l’eliminazione in Champions League rischia di pesare tantissimo sul giudizio finale.diFoto di Matteo Bazzi / Ansa, proprietario di ...

