C’è un’altra “elettrizzante” guest star in WandaVision dopo Evan Peters, parla Paul Bettany (Di venerdì 19 febbraio 2021) È in arrivo un’altra sorprendente guest star in WandaVision. dopo Evan Peters, il Pietro Maximoff dell’universo degli X-Men, apparso nel finale del quinto episodio, la serie Marvel ha in serbo un’altra ospitata per i fan. A tal proposito, Paul Bettany si è lasciato sfuggire un’anticipazione sulla prossima guest star in WandaVision, che a questo punto, a due episodi dalla fine, vedremo nell’ottavo o nel nono episodio (ossia, il finale di stagione). Mentre la Disney gongola dopo l’incredibile numero di abbonati alla piattaforma Disney+ (che dal 23 febbraio lancerà il nuovo Brand, star), il sesto episodio di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) È in arrivosorprendentein, il Pietro Maximoff dell’universo degli X-Men, apparso nel finale del quinto episodio, la serie Marvel ha in serboospitata per i fan. A tal proposito,si è lasciato sfuggire un’anticipazione sulla prossimain, che a questo punto, a due episodi dalla fine, vedremo nell’ottavo o nel nono episodio (ossia, il finale di stagione). Mentre la Disney gongolal’incredibile numero di abbonati alla piattaforma Disney+ (che dal 23 febbraio lancerà il nuovo Brand,), il sesto episodio di ...

