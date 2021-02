Buffy | Sarah Michelle Gellar non parteciperà al reboot Che fine farà il progetto di Joss Whedon?

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Circolavano voci suldi- L'ammazzavampiri, ma a quanto pare non c'è niente che conferma una possibile uscita. Da tre anni i fan aspettano notizie sulla serie creata da, ma viste le ultime vicende sembra che potrebbe passare ulteriore tempo prima di avere certezza su un possibile ritorno di. Tra le ultime novità, oltre allo scontro che ha coinvolto il cast e il regista, pare chenona nessuno dei progetti sulla serie.nona nessunriguardante la saga di «- L'ammazzavampiri» La star, durante il podcast Save the Bell di ...

zazoomblog : Sarah Michelle Gellar – Buffy l’ammazzavampiri - #Sarah #Michelle #Gellar #Buffy - GUIDOWEll : RT @webmagazine24: Sarah Michelle Gellar - Buffy l'ammazzavampiri - webmagazine24 : Sarah Michelle Gellar - Buffy l'ammazzavampiri - 3cinematographe : Sarah Michelle Gellar, un reboot di Buffy? Ecco la risposta dell'attrice - MagicoMagicoEmi : RT @mtvitalia: Tra i tanti reboot che si vedono in giro, ti piacerebbe anche quello di Buffy? Ecco cosa ne pensa la protagonista Sarah Mich… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffy Sarah

Michelle Gellar spiega perché non sarà coinvolta in nessun riavvio dithe Vampire Slayer . Mescolando il soprannaturale con il dramma del liceo, la serie seminale inizialmente seguiva un'...: Ecco perchéMichelle Gellar non tornerebbe nei panni della cacciatrice Ospite del podcast di Mario Lopez , Gellar ha detto chiaramente di sentirsi troppo avanti negli anni per tornare a ...Sarah Michelle Gellar ha commentato l'idea di un reboot di Buffy, la serie TV di cui è stata protagonista per sette stagioni.Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar non prenderà parte a un eventuale reboot della serie. Ecco le sue parole.