Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar: "Sono un po' in là con gli anni per un reboot" Sarah Michelle Gellar nega la possibilità di interpretare un reboot di Buffy - L'ammazzavampiri per sopraggiunti limiti di età- Sarah Michelle Gellar ha ammesso di essere un po' in là con gli anni per un reboot di Buffy - L'ammazzavampiri, serie tv che raccongtava con precisione angosce e tormenti dell'adolescenza. La Gellar, oggi felicemente sposata col collega Freddie Prinze Jr. e madre di due figli, è convinta di non avere più l'età per quel tipo di prodotto. Di recente ospite del podcast On with Mario Lopez, la 43enne Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare della serie teen che le ha donato la ...

