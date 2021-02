A causa dell’ondata di gelo | in Texas manca l’acqua

Leggi su wired

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (foto: Montinique Monroe/Getty Images)La tempesta di neve e il rapido abbassamento delle temperature che hanno colpito gli Stati Uniti negli ultimi giorni stannondo enormi problemi nello stato del. Lo stato del sud, non abituato a inverni particolarmente freddi, si è trovato improvvisamente a 18 gradi sotto zero. Il clima glaciale ha dapprima lasciato milioni di persone senza elettricità, e ora ne sta lasciando altrettante senz’acqua, dopo che i blackout hanno impedito il funzionamento delle centrali idriche e il freddo ha provocato la rottura delle tubature. Ieri il governatore delGreg Abbott ha annunciato che le centrali elettriche erano tornate in funzione, dopo che circa 13 milioni di persone sono rimaste per giorni senza elettricità, e quindi senza riscaldamento. Ma le temperature artiche, appunto, hanno anche ...