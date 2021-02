Zelda: Skyward Sword HD per Switch e la versione Wii faccia a faccia in un video confronto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l'annuncio di Zelda: Skyward Sword HD per Switch di ieri, è emerso un video confronto che mette faccia a faccia la grafica della versione originale per Wii con la prossima versione per l'ibrida. Pubblicato originariamente su Nintendo Wii nel novembre del 2011, il gioco era limitato a 30 FPS e a una risoluzione di 480p. Sebbene fosse possibile giocare al gioco su Wii U tramite la Virtual Console di Nintendo, i giocatori erano costretti a giocare al titolo con una risoluzione piuttosto bassa poiché Wii U non aggiornava la Virtual Console alla risoluzione HD. Fortunatamente, con l'imminente lancio in HD di Skyward Sword su Switch, i ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l'annuncio diHD perdi ieri, è emerso unche mettela grafica dellaoriginale per Wii con la prossimaper l'ibrida. Pubblicato originariamente su Nintendo Wii nel novembre del 2011, il gioco era limitato a 30 FPS e a una risoluzione di 480p. Sebbene fosse possibile giocare al gioco su Wii U tramite la Virtual Console di Nintendo, i giocatori erano costretti a giocare al titolo con una risoluzione piuttosto bassa poiché Wii U non aggiornava la Virtual Console alla risoluzione HD. Fortunatamente, con l'imminente lancio in HD disu, i ...

NintendoItalia : The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD plana su #NintendoSwitch il 16/07. Scopri le origini della Spada suprema in… - NintendoItalia : Controller Joy-Con ispirati alla Spada suprema e allo scudo Hylia arriveranno in concomitanza con The Legend of… - hobby_consolas : The Legend of Zelda Skyward Sword HD anunciado para Nintendo Switch como parte del 35 aniversario de la saga.… - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #Zelda: Skyward Sword HD, un video ci mostra le differenze tra versione #Switch e quella #Wii. - oblivionalien : RT @NintendoItalia: The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD plana su #NintendoSwitch il 16/07. Scopri le origini della Spada suprema in ques… -