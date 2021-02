Vito Crimi | I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “I 15cheno”. Lo annuncia il capo politico,, in un post su Facebook. “Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle hasì - spiega -. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo del MoVimento o al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale”. Sull’one in arrivo si era espresso in mattinata ...

Il Fatto Quotidiano

