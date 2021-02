Uomini e Donne | presentazioni in famiglia per Davide Donadei e Chiara Rabbi

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sin dal momento della scelta registrata asono apparsi molto affiatati e non si sono separati neanche un attimo, a dispetto delle critiche social che li accusano di non essere felici insieme. A testimoniare la felicità della nuova coppia, a casa dell’ex tronista, in Puglia, c’è stata una vera a propria festa per dare il benvenuto ai due neo fidanzati, conche è stata accolta in modo particolarmente affettuoso e con tanto di festeggiamenti. Tutti dettagli cheha voluto documentare sui social con diversi post indirizzati soprattutto agli scettici che non credono al suo sentimento e che magari avrebbero preferito che scegliesse Beatrice Buonocore., ...