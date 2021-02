Torino | positivi due calciatori della prima squadra

(Di giovedì 18 febbraio 2021) IlFootball Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridossocompetizione è emersa latà al Covid-19 di due. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico L'articolo

Due calciatori positivi nel Torino, lo annunciato il club granata, senza però rendere noti i nomi dei tesserati: "il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell'ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico"