Se il Mes e il Recovery non sono più un problema, perché buttare giù il Conte due? (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Donatello D’Andrea Durante il suo discorso al Senato, Mario Draghi ha dedicato un paio di passaggi al suo predecessore, ringraziandolo per il lavoro svolto e soprattutto soffermandosi sul tanto vituperato Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che, in teoria, ne avrebbe provocato la caduta. Quello di Draghi è stato un gesto di pura signorilità, di stile. Non era scontato e nemmeno necessario fare riferimento all’esperienza precedente. Questo conferma, per chi non l’avesse ancora capito, che è sbagliato parlare di “discontinuità”, soprattutto in tempi di pandemia. Forse non tutto il lavoro di Giuseppe Conte era da buttare? La crisi è stata aperta prima per il Mes, divenuto oggetto imprescindibile per la salvezza della nazione. Poi, con l’arrivo del banchiere, il Fondo Salva Stati è divenuto oggetto del mistero, per poi essere liquidato in definitiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Donatello D’Andrea Durante il suo discorso al Senato, Mario Draghi ha dedicato un paio di passaggi al suo predecessore, ringraziandolo per il lavoro svolto e soprattutto soffermandosi sul tanto vituperato Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che, in teoria, ne avrebbe provocato la caduta. Quello di Draghi è stato un gesto di pura signorilità, di stile. Non era scontato e nemmeno necessario fare riferimento all’esperienza precedente. Questo conferma, per chi non l’avesse ancora capito, che è sbagliato parlare di “discontinuità”, soprattutto in tempi di pandemia. Forse non tutto il lavoro di Giuseppeera da? La crisi è stata aperta prima per il Mes, divenuto oggetto imprescindibile per la salvezza della nazione. Poi, con l’arrivo del banchiere, il Fondo Salva Stati è divenuto oggetto del mistero, per poi essere liquidato in definitiva ...

