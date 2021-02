Scacco alla ‘ndrangheta In manette avvocato di Capaccio (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Pina Ferro Giuseppe Bisantis, avvocato, 53 anni di Capaccio Paestum, è tra le 17 persone arrestate nell’ambito della maxi operazione “Kossa” contro la ‘ndrangheta eseguita nella mattinata di ieri dalla divisione distrettuale antimafia di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri nella Sibaritide, sull’alto Jonio cosentino. Dieci le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette agli arresti domiciliari. Ad eseguire il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari sono stati gli uomini delle squadre mobili di Cosenza, Catanzaro, Salerno e Forlì-Cesena, appoggiate dal Servizio centrale operativo e da volanti del Reparto prevenzione crimine. Destinatari dei provvedimenti cautelari soggetti appartenenti o comunque vicini al clan di ‘ndrangheta Forastefano di Cassano allo Jonio (Cs), tra ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Pina Ferro Giuseppe Bisantis,, 53 anni diPaestum, è tra le 17 persone arrestate nell’ambito della maxi operazione “Kossa” contro laeseguita nella mattinata di ieri ddivisione distrettuale antimafia di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri nella Sibaritide, sull’alto Jonio cosentino. Dieci le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette agli arresti domiciliari. Ad eseguire il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari sono stati gli uomini delle squadre mobili di Cosenza, Catanzaro, Salerno e Forlì-Cesena, appoggiate dal Servizio centrale operativo e da volanti del Reparto prevenzione crimine. Destinatari dei provvedimenti cautelari soggetti appartenenti o comunque vicini al clan diForastefano di Cassano allo Jonio (Cs), tra ...

