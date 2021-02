Sanremo 2021 | Moreno Conficconi degli Extraliscio positivo al Covid

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) A tredici giorni dall’inizio del settantunesimo Festival di Sanremo, uno dei cantanti in gara è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Moreno Conficconi, meglio noto come Moreno il Biondo, degli Extraliscio, che nel pomeriggio del 17 febbraio, un attimo prima di entrare al Teatro Ariston per fare le prove, è risultato positivo al tampone rapido. Tutta la band, composta anche da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge il feat con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, si è messa in quarantena in attesa del tampone molecolare. Nel mentre, è stato avviato il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti, come prevede il protocollo sanitario anti-Covid.